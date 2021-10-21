Отличие нацпроекта от программы «Рухани жаңғыру» объяснила Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева объяснила, в чем отличие национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» от программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программной статье Первого Президента РК - Елбасы уже четыре года. За это время программная статья не была закреплена как государственная программа. Ее реализация контролировалась Национальной комиссией по модернизации общественного сознания. Фактически все поручения этой комиссии выполнялись, и она способствовала совершенствованию работы в данном направлении. Это тактический документ, который ставит перед собой адресные цели. С 2019 года по итогам заседания Национальной комиссии была принята Дорожная карта», - рассказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

Также она ответила, что представляет собой национальный проект.

«Мы сегодня говорим о национальном проекте. Это стратегический документ, состоящий из конкретных задач, конкретных показателей. Мы знаем, как достичь этих показателей посредством реализации мероприятий. Весь перечень мы расписали и знаем, какой будет мультипликативный эффект и каких результатов мы достигнем уже по итогам реализации этих проектов. Поэтому Дорожная карта и национальные проекты не дублируются, но взаимодополняют друг друга», - отметила Аида Балаева.