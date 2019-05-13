Откуда родом возвращенные из Сирии казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете национальной безопасности рассказали, откуда родом возвращенные из Сирии казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От лица КНБ хочу вам сообщить, что возвращенные лица являются выходцами из городов Нур-Султан, Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей. Эти лица добровольно приняли решение вернуться на родину, некоторые из них готовы понести уголовное наказание за свои деяния за рубежом», - сказал начальник департамента Комитета национальной безопасности РК Бакытбек Рахимбердиев на пресс-конференции в МИД РК.

Он подчеркнул, что сотрудники КНБ полностью контролируют процесс возвращения граждан РК на родину.

«В процессе возвращения граждан на родину от начала и до конца участвовали наши сотрудники, в том числе, с выездом за рубеж и не один раз. Эта работа еще не завершена, поэтому подробности сообщим позже», - отметил Б. Рахимбердиев.

Отдельный вопрос, по его словам - это возвращение детей, которые оказались в зоне вооружённого конфликта не по своей воле.

«Из 156 детей, которые возвращены 6 и 7 мая, 107 - в возрасте до 7 лет; 43 - от 7 до 12 лет. И 6 - старше 12 лет. 18 детей - полные сироты, чьи родители погибли или пропали без вести за рубежом. Больше половины детей родились заграницей», - добавил спикер.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.