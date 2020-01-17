Откуда пошла традиция купаться на Крещение, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где в этом году стоит аномально теплая погода, накануне православного праздника Крещения Господня сотрудники ДЧС и священнослужители провели брифинг для прессы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Призвав 19 января горожан и гостей города, которые отправятся к купелям или за водой быть предельно осторожными и не выходить на лед без спасателей. Иерей Успенского собора, отец Михаил поделился некоторыми особенностями празднования Крещения в Атырау, ответив и на другие вопросы

- Отец Михаил, в какие-то годы освещение воды происходило ночью, когда от храма к Уралу отправлялся Крестный ход. В последние годы освещение происходит утром 19 января. Почему?

- Мы посчитали, что нецелесообразно проводить службу ночью. Все-таки люди должны отдыхать. Но не это главное. Если освящать воду ночью, то люди начнут окунаться. А это даже на крепком льду достаточно опасно. Не говоря уж об этом январе, когда толщина льда не превышает 5-7 сантиметров. Поэтому служба в храме начнется в 9 утра, а освещение воды будут происходить в 11 часов дня.

- Отец Михаил, но, согласитесь, все-таки и днем в этом году купаться опасно.

- Да, согласен. Были сомнения. Но во всех трех местах, определенных под купание, будут сооружены деревянные настилы. По ним по очереди и будут подходить к купели люди под присмотром спасателей.

- Многих интересует, насколько этот обряд омовения обязателен с точки зрения церкви. Ведь подавляющее большинство людей или опасаются нырять в ледяную воду, или не могут по состоянию здоровья.

- Тем, кто не совершит омовения, совершено не стоит волноваться. Дело в том, что к церковным обрядам процесс купания на Крещения никакого отношения не имеет. Это просто народная традиция такая на Руси была. Перед праздниками ходить в баню, а из бани нырять в снег или воду. А на Крещение это омовение стало как бы еще более значимым – окунуться в святую воду.

- Кстати, а сколько дней она остается святой? И ее нужно набирать обязательно в Урале?

-Вода святой остается три дня. А вот набирать ее необязательно в реке. После того, как пройдет молебен и воду освятят, она святой будут вся. И в других водоемах, и даже из крана.

- Тогда что? Если человек не может пойти на Урал, а вот омыться святой водой хочется, он может это сделать и дома?

- Конечно. Но, повторяю, от того, то вы искупались в Урале или в другом месте, на небесах никаких плюсиков не наберешь: это просто народная традиция. Для здоровья люди купаются. Вода-то святая.

- Боюсь, с ее набором из Урала в этом году могут быть проблемы. Все-таки тысячи людей привыкли выходить на Урал.

- Этот вопрос тоже прорабатывался. В трех местах будут подготовлены проруби специально для набора воды. К ним проложат деревянные трапы. И там будут дежурить спасатели.

Напомним, в Атырау крещенские купания будут проходить в особом режиме.

«Аномально теплая зима внесла свои коррективы в проведение крещенских купаний. На реке Урал и других водоемах региона толщина льда не превышает 5-7 сантиметров. Поэтому выходить на лед очень опасно. Тем не менее, искупаться будет можно. В 4 районах области определено по одному месту для купаний. В городе таких мест будет три. Подход к прорубям будет оборудован настилами. Окунуться можно будет по одному человеку, подходя к проруби в сопровождении спасателя. На берегу будут оборудованы палатки, обеспечены горячие напитки, будут дежурить кареты скорой помощи», - рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Аскат Ержанов. По его информации, купание будет организовано с 11 часов дня после освящения воды и до наступления сумерек.



