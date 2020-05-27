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    Открывать кампусы зарубежных вузов на базе казахстанских предложил Касым-Жомарт Токаев

    27 Мая 2020, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 10 вузах должны быть созданы центры для безопасного и комфортного проживания студентов. Об этом, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо развивать двухдипломные программы, различные формы внутренней и внешней академической мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава вузов. Следует открывать кампусы ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских университетов. В 10 вузах должны быть созданы, так называемые, центры академического превосходства для безопасного и комфортного проживания студентов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент поручил повысить стипендию для педагогических специальностей с 26 тысяч до 42 тысяч тенге.

    Напомним, сегодня в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания была посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

    Фото: images.adsttc.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Образование Вузы Нацсовет
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