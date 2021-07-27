Открывается новый международный рейс Актобе – Нукус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 июля в ходе встречи Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Мамина с министром транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамовым стороны договорились с 29 июля текущего года открыть новое авиасообщение между странами по маршруту Актобе – Нукус с частотой 2 раза в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Открытие нового международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями двух стран с условием строго соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

В целом, в настоящее время между двумя странами выполняется 32 регулярных рейса в неделю по следующим маршрутам:

• Нур-Султан – Ташкент: 6 рейсов;

• Алматы – Ташкент: 14 рейсов;

• Алматы – Самарканд: 4 рейса;

• Туркестан – Ташкент: 2 рейса;

• Актау – Ургенч: 4 рейса;

• Актау – Нукус: 2 рейса.



