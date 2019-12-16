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    Открытый урок казахского языка провели в Киеве

    16 Декабря 2019, 11:50

    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В Киеве в преддверии Дня Независимости нашей республики провели открытый урок казахского языка. Его организовали в культурном центре «Достық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Граждане Украины, изучающие казахский, и представители диаспоры поздравили нашу страну с 28 годовщиной суверенитета.

    Будучи украинцем, Александр Базарный не скрывает своего интереса к казахскому языку. На протяжении двух лет раз в неделю он посещает уроки в центре «Достық», расположенном в самом центре Киева.

    Александр Базарный, житель г. Киева:

    - Сегодня был урок, посвящённый Дню Независимости Казахстана. Хочу поздравить казахский народ с Днем Независимости, пожелать дружбы между нашими народами. Чтоб дружба процветала, были хорошие взаимоотношения.

    Учебную литературу центру предоставили сотрудники Посольства Казахстана в Украине. В планах - познакомить местную аудиторию с казахскими писателями и ввести в программу уроков лекции об истории и культуре Казахстана.

    Батыр Ниязбеков, заместитель директора культурного центра «Достық»:

    - Каждую субботу мы встречаемся в этом центре. Мы стараемся предоставить любую информацию о казахском языке, наших традициях на регулярной основе. Мы хотим вовлечь в учебный процесс всех: детей и молодое поколение. Несмотря на то, что мы находимся далеко от своей исторической родины, у нас есть уникальная возможность говорить на нашем родном языке, уважать наши традиции и знать нашу историю.

    День Независимости Казахстана в Украине местные казахи отпраздновали по-домашнему, в лучших национальных традициях, с богатым дастарханом. При этом, во время застолья придерживались главного правила - говорили и пели только на родном языке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Украина День Независимости
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