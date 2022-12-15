Открытый прием граждан провел аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев рассказал об итогах проведения дня открытых дверей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети градоначальник написал, что вел прием граждан сам и пригласил на мероприятие всех руководителей государственных органов, представителей надзорного органа, коммунальных служб.

«На прием пришли более 50 человек. Как правило, большинство вопросов жителей касались сферы ЖКХ, земельных отношений. Все вопросы мы рассмотрели, даны соответствующие поручения руководителям отделов. Обращения будут на нашем контроле», - сообщил Р. Анбаев.

22-го декабря аким Петропавловска проведет отчетную встречу с населением. Р. Анбаев расскажет о проделанной работе за год и планах на 2023-й год. Мероприятие состоится в областной универсальной научной библиотеке им. С. Муканова, расположенной рядом с городским акиматом.

Встречу будут транслировать в Instagram. Предложения, вопросы и отклики горожане могут отправить в Telegram-бот «Встречи акима города Петропавловска 2022» с 19-го по 21е декабря.

В день проведения встречи в период онлайн трансляции, с 11:00 до 12:30 часов, будут работать специальная справочная служба в Ситуационном центре «Ikomek», Whatsapp 8-778-566-14-04 и Telegram-бот. В горакимате предупредили, что обращения будут рассматриваться только при условии обязательного указания фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и контактного телефона.

Открытые приемы граждан в регионе проводятся с 2017-го года. В допандемийный период их организовывали ежеквартально. Бывший аким области Кумар Аксакалов по несколько часов отвечал на вопросы жителей региона.





Кадр из видео: www.instagram.com/ruslan_anbaev