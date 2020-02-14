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    Открытость финансирования науки предлагают законодательно обеспечить мажилисмены

    14 Февраля 2020, 19:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК разработали законопроект для обеспечения открытости грантового финансирования науки. Об этом сообщила журналистам депутат Жамиля Нурманбетова в рамках заседания межведомственной комиссии по законопроектной работе в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании МВК был представлен инициированный парламентариями проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки».

    «Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства по обеспечению открытости финансирования науки и повышению качества научных исследований. Главная цель документа – обеспечение открытости грантового программного и целевого финансирования науки, устранение коррупциогенных норм. У нас не прописан в достаточной степени механизм финансирования коммерциализации результатов научно-исследовательских работ. Данным законопроектом предусмотрено восполнение этих пробелов. То есть, будет полностью прописан механизм грантового финансирования», - сказала Ж. Нурманбетова.

    Также, по ее словам, законопроектом предусмотрено решение вопроса о работе Национального научного совета, поскольку есть мнение ученых, что конкурсы проводятся несправедливо. Поэтому для обеспечения открытости предлагается принимать решения Национального научного совета открытым голосованием, в рамках утвержденного бюджета. Предусматривается освещение всего процесса от объявления конкурса, приема заявок и до принятия решений. То есть, вся информация должна размещаться на сайте министерства, объявившего конкурс.

    На заседании МВК отмечалось, что Министерством образования и науки РК поддержаны 29 из 42 законодательных поправок, разработанных депутатами Мажилиса.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Мажилис
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