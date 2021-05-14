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    Открытое совещание Совбеза ООН по Израилю и Палестине запланировано на 16 мая

    14 Мая 2021, 13:52

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Совет Безопасности ООН проведет открытое совещание в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Палестиной в воскресенье, 16 мая, передает Reuters.

    109 человек, из которых 28 детей и как минимум 11 женщин, погибло и 580 получили различные ранения в результате ударов израильской стороны по сектору Газа, продолжающиеся с понедельника, сообщает Aljazeera .

    По сообщениям израильской армии, с начала военных действий семь жителей Израиля погибли. Еще пятеро израильтян пострадали в результате удара ракеты со стороны Палестины в здание близ города Тель-Авив.

    Говорится, что Израиль сгруппировал дополнительных солдат и танки возле сектора Газа в четверг и утвердил мобилизацию еще 9000 резервистов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал ракетные удары с гражданских районов Сектора Газа по населенным пунктам Израиля, а также призвал Израиль проявить «максимальную сдержанность».

    Согласно Reuters, Совет Безопасности ООН проведет совещание в связи с эскалацией ситуации между Израилем и Палестиной в воскресенье, 16 мая.

    Сообщается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон открыт и поддерживает открытые переговоры в ООН.

    Совет провел два закрытых совещания в эту неделю, чтобы обсудить военный конфликт, считающийся наихудшим конфликтом из когда-либо происходивших между странами. Говорится, что по итогам совещаний не было сделано открытых заявлений.

    Сообщается, что США отравили в регион посланника, выразив беспокойство в том, что действия могут выйти из под контроля.

    В Twitter посте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила приверженность Соединенных Штатов продолжать участвовать в дипломатии на высоких уровнях с целью деэскалации ситуации между Израилем и Палестиной.

    Напомним, эскалация ситуации произошла после того, как ХАМАС запустил ракеты в сторону Иерусалима и Тель-Авив в ответ на столкновения израильской полиции с палестинцами возле мечети Эль-Акса на востоке Иерусалима во время Рамадана. В ответ Израиль совершил артиллерийский обстрел и авианалет против палестинских военных в секторе Газа.


    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    ООН Ближний Восток
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