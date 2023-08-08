Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Открыто движение от кольца ж/д вокзала Алматы-1 до улицы Жумабаева в Алматы

    8 Августа 2023, 17:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В текущем году запланирован средний ремонт проспекта Сейфуллина от ул.Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1. Работы планируется завершить до конца августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Следующий участок по пр. Сейфуллина - от ул. Жумабаева до ул. Акан Серы.

    Так, с 23-00 ч. 8 августа до 07-00 ч. 10 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту.

    Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акан Серы, ул.Жумабаева, ул. Жансугурова и прилегающие улицы.

    Сквозное движение транспорта по ул. Жумабаева, ул. Айбасова, ул. Дулатова, ул. Котельникова, ул. Акан Серы будет доступно.

    Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции.

    Актуальная информация о ремонте дорог доступна на официальных страницах акимата города, Управления городской мобильности, телеграм-канале Almaty_Joly, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карта.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда в Алматы избавятся от дизельных автобусов
    На какой стадии проекты по пробивке Абая, Толе би и Жубанова в Алматы
    Мать погибшей в Алматы девочки обратилась к Президенту
    Нелегальную оптовую продажу вейпов на сумму свыше 80 млн тенге пресекли в Алматы
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области