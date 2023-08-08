Открыто движение от кольца ж/д вокзала Алматы-1 до улицы Жумабаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В текущем году запланирован средний ремонт проспекта Сейфуллина от ул.Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1. Работы планируется завершить до конца августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Следующий участок по пр. Сейфуллина - от ул. Жумабаева до ул. Акан Серы.

Так, с 23-00 ч. 8 августа до 07-00 ч. 10 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акан Серы, ул.Жумабаева, ул. Жансугурова и прилегающие улицы.

Сквозное движение транспорта по ул. Жумабаева, ул. Айбасова, ул. Дулатова, ул. Котельникова, ул. Акан Серы будет доступно.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции.

Актуальная информация о ремонте дорог доступна на официальных страницах акимата города, Управления городской мобильности, телеграм-канале Almaty_Joly, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карта.