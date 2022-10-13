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    Открыто движение на участках трассы Актобе-Кандыагаш

    13 Октября 2022, 14:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области продолжается реконструкция трассы «Актобе – Кандыагаш». На сегодняшний день на 45 км данной автодороги республиканского значения завершены работы по укладке нового асфальта и обеспечен проезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    По информации Казавтожол, на объекте продолжают трудиться около 500 дорожных рабочих, мобилизовано 335 единиц спецтехники. Строительно-монтажные работы ведут две подрядные организации.

    В рамках реконструкции для безопасности пользователей подрядные организации построят 16 скотопрогонов, 18 мостов и установят 60 водопропускных труб.

    Строительно-монтажные работы начались весной прошлого 2021 года. После завершения реконструкции трасса будет иметь четыре полосы общей шириной 18 метров. Реконструкция проходит на двух участках: с 11-го по 52-й километр и с 52-го километра до города Кандыагаш. Полностью реконструкцию трассы планируется закончить в 2023 году.

    Кроме того, в текущем году Актюбинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» средним ремонтом охвачено два участка республиканской трассы М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» общей протяженностью около 65 км. В июле текущего 2022 года первые 34 км были введены в эксплуатацию. В текущем месяце планируется завершить работы и ввести в эксплуатацию еще 30 км.

    Весь материал для строительства республиканских дорог Актюбинской области закупается у местных предприятий, отметили в Казавтожол.


    Актюбинская область Строительство Дороги
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