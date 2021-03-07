Открыто движение на автодорогах нескольких областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде областей Казахстана открыто движение на автодорогах для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

7 марта с 08.00 часов в ВКО открыта а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 7-66, уч. с.Ушановское-г.Алтай.

С 07.55 ч. открыта а/д «Атырау-Уральск» км. 375-492, уч. п.Чапаево.-г.Уральск.

С 08.20 ч. открыта а/д «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 0-152, уч. г.Павлодар-гр.РФ.

С 08.00 ч. открыто движение на а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. п.Белогорка-п.Карабутак.

В Павлодарской области с 10.00 ч. также открыты: а/д «Ленинский-Иртышск-Русская поляна» км.0-274, уч. п.Ленинский-гр.РФ и а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Экибастуз.

В Карагандинской области с 10.00 ч. открыта а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 1066-1135, уч. п.Молодежный-гр.Павлодарской области.



