Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «НК «КазАвтоЖол» сообщил об открытии еще ряда дорог, закрытых накануне из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

С 10:30 открыты дороги открыты:

В Костанайской области:

- Карабутак-Костанай км. 234-503, участок граница Актюбинской области-г. Рудный;

- Мамлютка-Костанай км. 180-406, участок граница СКО-город Тобыл;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 7-232, уч. г. Тобыл-граница Акмолинской области;

- Екатеринбург-Алматы км. 466-539, участок п. Федоровка-г. Костанай;

- Екатеринбург-Алматы км. 555-729, участок г. Костанай-граница СКО.

В СКО:

- Мамлютка-Костанай км. 103-180, участок с. Пресновка-граница Костанайской области;

- Екатеринбург-Алматы км. 729-768, участок граница Костанайской области-с. Токсан Би.

В Акмолинской области:

- Жезказган-Петропавловск км. 377-552, уч. граница Костанайской области- п. Сурган;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, участок граница Костанайской области-п. Сурган;

- Екатеринбург-Алматы км. 917-1003, участок п. Жаксы-г. Атбасар.

Жаксы-Есиль-Бузулук км. 0-82, участок п. Жаксы-п. Бузулук.

Ранее сообщалось, что открыто движение на трассах в шести областях. Ряд дорог из Астаны открыли для движения. 143 автомобиля еще ожидали открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК.



