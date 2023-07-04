Открыто авиасообщение между Казахстаном и Бахрейном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, с 28 июня запущены туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы - Манама. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Рейсы выполняются с частотой один раз в неделю (по средам) авиакомпанией SCAT на воздушных суднах типа Boeing-737.

Открытие этого международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном.