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Открыто авиасообщение между Казахстаном и Бахрейном

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июля 2023, 09:05
Открыто авиасообщение между Казахстаном и Бахрейном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, с 28 июня запущены туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы - Манама. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Рейсы выполняются с частотой один раз в неделю (по средам) авиакомпанией SCAT на воздушных суднах типа Boeing-737.

Открытие этого международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном.


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