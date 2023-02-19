Открытие спецсчетов всех кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов в Halyk Bank пояснила ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии ответили, почему спецсчета всех кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов открываются в Halyk Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не чье-то требование, это решение Центральной избирательной комиссии, оформленное постановлением. На момент его принятия Halyk Bank единственный обладал сетью своих филиалов по всей стране и был доступен большинству избирателей и участников избирательного процесса для участия в любой кампании», - прокомментировала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

Отметим, что сегодня в Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам.

Также были названы округа с наибольшим количеством кандидатов по мажоритарной системе.

Кроме того, стало известно, сколько денег получат на агитацию кандидаты в депутаты Мажилиса по одномандатным округам.



