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    Открытие спецсчетов всех кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов в Halyk Bank пояснила ЦИК

    19 Февраля 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии ответили, почему спецсчета всех кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов открываются в Halyk Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это не чье-то требование, это решение Центральной избирательной комиссии, оформленное постановлением. На момент его принятия Halyk Bank единственный обладал сетью своих филиалов по всей стране и был доступен большинству избирателей и участников избирательного процесса для участия в любой кампании», - прокомментировала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

    Отметим, что сегодня в Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам.

    Также были названы округа с наибольшим количеством кандидатов по мажоритарной системе.

    Кроме того, стало известно, сколько денег получат на агитацию кандидаты в депутаты Мажилиса по одномандатным округам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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