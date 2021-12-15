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    Открытие Олимпиады-2024 пройдёт на Сене

    15 Декабря 2021, 00:27

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Не на суше, а на воде. Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдёт вне стадиона - впервые в истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Такое необычное решение озвучили мэр французской столицы и глава оргкомитета Летних Игр.

    Представление состоится в самом сердце Парижа, на набережной Сены. Спортсмены-участники традиционного парада проплывут по реке на лодках и катерах от моста Аустерлиц до Йенского моста близ Эйфеловой башни.

    «Церемония открытия - это визитная карточка. 1,5 миллиарда человек смотрят это представление. И, конечно же, мы хотим показать, что сегодняшняя Франция представляет собой, какую роль она сыграла в истории Олимпиады. Что она не просто страна-хозяйка XXIII Игр. Мы хотим представить новую модель организации соревнований - городского спорта, например, превратить в капитал ценности спорта, ценности Франции и устроить беспрецедетных масштабов Олимпийский праздник», - отметил председатель оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге.

    «Мы желаем, чтобы как можно больше людей - 600 тысяч и сверх того, могли увидеть эту церемонию вживую. Это не имеет аналогов, в этом - наше желание разделить праздник, безусловно, гарантируя безопасность, над чем мы усердно работаем», - заявила мэр Парижа Анн Идальго.

    Сделать церемонию максимально доступной и зрелищной обещают организаторы. По задумке, представление будет разворачиваться на шестикилометровом участке набережной. Сценами и декорациями будут служить мосты, водная гладь, окрестные здания.

    Для официальных лиц, глав государств и атлетов установят трибуны на площади Трокадеро, там и зажгут Олимпийский огонь. Открытие Летних игр состоится 26 июля 2024 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Франция Европа
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