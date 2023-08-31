Открытие новой поликлиники в Петропавловске снова перенесли

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске снова перенесли срок сдачи в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне «Береке» и многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании аким области Айдарбек Сапаров в ходе обсуждения поднял тему затянувшегося строительства домов и соцобъектов.

«Три года не можем сдать дома! Проблемы с инженерными коммуникациями. Должны были сдать 15 июня. До сих пор не сдали. Чем занимается ГАСК? Мы видим недобросовестную работу подрядчиков, но никакие меры не принимаются! Еле-еле договоры на шесть домов расторгли. По остальным что будет? Народ ждет ключи от квартир», - возмутился глава региона.

По словам руководителя управления строительства Кайролы Галеева, все объекты, которые проходят через ведомство, должны были сдать к 1 сентября.

«В течение месяца будем подавать иски на признание недобросовестными, если до 25 сентября не закончат. Что касается поликлиники, то подрядчик продлил договор до 20 октября на завершение объекта. Строительство кредитных домов, не успевают по благоустройству и инженерным коммуникациям, срок – до 15 сентября. Сейчас подрядчики работают. Погода меняется, будут проблемы», - констатировал он.

Глава региона напомнил, что предупреждал о подобном развитии событий.

«Где Ваши заместители? Они на объектах находятся? Или только, когда я туда еду? Они не должны мониторить сидя в кабинете. Рабочий день надо начинать с посещения этих объектов. Продлевают сроки из месяца в месяц, а результата нет», - сказал Айдарбек Сапаров.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев подтвердил, что сроки по домам – до 15 сентября. Потом будут принимать меры.

«В этом году мы все семь объектов здравоохранения должны сдать. По двум – начать работу. Акимы районов – держите на контроле объекты, акимы сельских округов должны находиться там ежедневно. 31 августа выезжаю в школы, которые построили вместо аварийных. Завершайте все работы», - подчеркнул аким области.

Айдарбек Сапаров поручил своим заместителям Марату Тасмаганбетову и Сатжану Аблалиеву проконтролировать ход строительства домов и соцобъектов в регионе.

В июле аким области выезжал на все проблемные объекты. В их числе 16 домов, строящихся за счет бюджетных средств, и поликлиники в двух микрорайонах. Сдать объекты должны были еще год-два назад. Однако из-за недобросовестного отношения подрядчиков сроки постоянно откладываются.