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    Открытие Национального дебатного турнира состоялось в Нур-Султане

    4 Декабря 2021, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 декабря в Нур-Султане стартовал Национальный дебатный турнир среди студентов, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня состоялось торжественное открытие Национального дебатного турнира, приуроченного ко Дню Первого Президента и 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    В значимый для всех казахстанцев юбилейный год 30-летия Независимости, Национальный турнир проводится в стенах в КазГЮУ имени М. Нарикбаева при поддержке «Академии Елбасы» Фонда Нурсултана Назарбаева. Организаторами выступила Национальная федерация дебатов, которая поддерживает молодых ораторов.

    В турнире принимают участие 80 сильнейших дебатёров со всей страны, предварительно прошедших отборочные этапы в своих регионах. С 1 по 23 ноября текущего года во всех городах республиканского значения и областных центрах прошли отборочные этапы, в которых приняло участие 530 студентов. Помимо студентов ВУЗов в турнире примут участие и учащиеся колледжей.

    Молодые дебатёры будут соревноваться в искусстве ведения спора по американскому и британскому парламентскому формату на казахском и русском языках, а также смогут побороться за звание лучшего спикера по формату Линкольн-Дуглас.

    В торжественном открытии турнира приняли участие управляющий директор Академии Елбасы Мұрат Жұманбай, ректор КазГЮУ и депутат Маслихата Нур-Султана Талгат Нарикбаев и президент Национальной федерации дебатов Болат Бұхарбай.

    «Студенческий дебатный турнир национального уровня проводится впервые за долгие годы. Особенность турнира в том, что сегодня принимают участие лучшие команды со всей страны – победители своих областей и городов, сумевшие доказать свое ораторское мастерство. Академия Елбасы намерена поддерживать дебатное движение и в дальнейшем», - отметил Мұрат Жұманбай.

    Напомним, что лучшие дебатеры, собравшиеся в столице, в течение двух дней будут бороться за призовые места в казахской и русской лигах. Призовой фонд Национального турнира составляет 2 000 000 тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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