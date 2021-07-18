Открытие мемориальной доски в память об известном психологе прошло в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло открытие мемориальной доски в честь известного советского и казахстанского психолога, профессора Марса Субханкулова. Табличка с его словами «Счастье – это ты и твоя жизнь, такое не повторится» появилась на доме, в котором он жил с 1935 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наверное, нет ни одного акмолинца, кто хотя бы понаслышке не знал Марса Субханкулова. На открытие мемориальной доски в областной центр съехались его коллеги, ученики, родственники, друзья, некоторым из которых пришлось преодолеть сотни километров.

«Это очень яркая, можно сказать, историческая личность. Он редко откровенничал, но порой, когда мы говорили о своих комплексах, вспоминал о том, что был «сыном врага народа». Преодолев свои внутренние зажимы, он раскрылся как личность и остается для нас человеком с большой буквы – как психолог, мастер своего дела, но в первую очередь как очень гуманный человек… После общения с ним ты не остаешься тем, кем был прежде. Думаю, в душе каждого, кто его знал, он продолжает жить», - поделилась ученица и коллега М. Субханкулова, психолог частной школы города Нур-Султана Айман Садвакасова.

«Человек-космос», «человек-вселенная» - так называют его те, кто знаком с его творчеством. Кстати, даже к 85-ти годам к нему практически не обращались по отчеству. Для студентов и учеников он был просто Марсом – ярким, открытым, готовым к экспериментам и всегда внезапным. Он увлекался йогой, рисованием и фотографией, любил жизнь во всех ее проявлениях и замечал то, мимо чего могли пройти другие. Все это сегодня мы видим на его картинах и фотографиях, самые яркие кадры из которых вошли в выставку, развернутую организаторами возле мемориальной доски для всех тех, кто придет в этот день почтить память Марса. Кстати, последователи и единомышленники профессора называют себя «марсианами».

«Мне посчастливилось поработать с ним. Это был учитель учителей. Его называли просто по имени – Марсом… Запомнился, конечно, скромным и простым, но от него исходила особая аура, вселенское видение, он всегда вдохновлял окружающих. Я поражалась его жизнелюбию, его здоровому образу жизни. Он всегда давал пример молодежи», - добавила учитель истории Сауле Абишева.

Еще одна ученица психолога, а ныне руководитель психологического центра «Алем», член практических психологов города Нур-Султана Ботагоз Оспанова поделилась тем, как знакомство с Марсом перевернуло ее жизнь. Именно из-за него она решила стать психологом.

«Официальной школы Марса Субханкулова нет, но в жизни мы все его ученики. И в Казахстане, и за рубежом его последователи работают и внедряют методы его «духовной акробатики». Какое-то время он занимался акробатикой, подготовкой актеров на базе акмолинского русского драматического театра. Это сочетание легло в основу его авторского тренинга», - поделилась девушка.

Открытие мемориальной доски – заслуга его учеников, которые, находясь в разных городах, сумели скоординировать всю эту работу.

«Инициативная группа его учеников провела работу, благодаря которой было принято решение открыть мемориальную доску на доме, где жил долгие годы Марс Галеевич. Сегодня мы собрались почтить его память так, как он это любил: неформально и спонтанно. А если говорить о будущем – это действительно планета человека, который опередил свое время. И мы как его ученики сейчас создаем YouTube-канал «Марс как планета», а также готовим полную статью в Википедию», - рассказала Б. Оспанова.

На открытие мемориальной доски прибыли и родственники Марса Галеевича. У него остались двое детей, на сегодняшний день есть трое внуков и трое правнуков.

«Отец был всем в моей жизни, и не хватит слов, чтобы выразить признательность, благодарность за ту любовь, заботу и внимание, которые я испытала в детстве. При этом его любовь и внимание распространялись не только на меня, но и на всех жителей Кокшетау. Он привносил сюда мировую культуру, знакомил людей с мировыми звездами кинематографа, с мировыми направлениями психологии. Его отличало необыкновенное дружелюбие - это основное качество, которое он транслировал. Он ровно, бережно, нежно относился ко всем, кто его окружал», - отметила дочь психолога, известный художник, преподаватель изобразительного искусства, так же, как и отец, увлекающаяся йогой, Евгения Субханкулова.

Как добавила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова, смотря его интервью, ее поразила одна фраза.

«На вопрос «Что нужно сделать, чтобы продлить жизнь?» он ответил «Нужно создавать человеку радостные минуты». Мы в порыве своей работы иногда уходим в нее и себя, забывая о радостях жизни, и этот совет неоценим», - отметила она.

Никто из гостей Марса не покидал его дом без подарка в виде картины или фотографии. Открытие мемориальной доски в память о нем также завершилось подарком для всех присутствующих – каждый унес собой частичку его тепла в виде его работы.