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    Открытие культурно-делового центра «Abai Uii» состоялось в Кыргызстане

    7 Октября 2021, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Национальной библиотеки Кыргызской Республики НАО «Фонд Отандастар» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан проведена встреча с соотечественниками, проживающими в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мини стерства информации и общественного развития РК.

    В рамках мероприятия состоялась церемония открытия культурно-делового дома «Abai Uii» в городе Бишкеке.

    В мероприятии приняли участие президент НАО «Фонд Отандастар» Нуртай Абыкаев, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Казбек Иса, Макпал Тажмагамбетова и председатель Ассоциации казахов Гульшат Асылбаева, представители казахских общин Кыргызстана.

    Напомним, основным принципом работы КДД «Abai Uіi» является объединение казахских национальных культурных центров за рубежом в единую сеть, популяризация культурного наследия нации, укрепление деловых и гуманитарных связей с зарубежными казахами, продвижение казахстанского бизнеса за рубежом, подготовка к репатриации соотечественников, изъявляющих желание переехать на историческую Родину.

    По данным Посольства Республики Казахстан, в Кыргызской Республике проживает около 39 тысяч этнических казахов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Соотечественники Кыргызстан Абай
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