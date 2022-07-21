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    Открытие игорных заведений для иностранцев разрешено в Кыргызстане

    21 Июля 2022, 17:54

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кабинетом министров Кыргызской Республики разработан проект положения о регулировании игорной деятельности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина.

    Согласно документу в стране разрешена деятельность казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы, тотализатора, онлайн- и электронного (виртуального) казино. Для открытия и официальной работы каждого подобного заведения нужно будет получать лицензию, которая выдается сроком на 10 лет с момента получения лицензии на право осуществления игорной деятельности.

    Запрещается участия в игре граждан КР, иностранных граждан, не достигших 21 года, а также недееспособных иностранных граждан.

    Клиенты игорных заведений не допускаются к игре в состоянии сильного алкогольного или иного опьянения, запрещается вести кино-, фото-, видеосъемку без разрешения игорного заведения, а также входить в служебную зону игорного заведения.

    Регулировать работу игорных заведений в Кыргызстане будет Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

    Фото: images.pexels.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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