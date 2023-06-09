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    Открыта горячая линия в связи с природным пожаром в области Абай

    9 Июня 2023, 22:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с природным пожаром в области Абай открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. Также население нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

    В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

    Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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