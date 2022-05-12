Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На месте дорожно-транспортного происшествия на жамбылском участке трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай проводятся аварийно-спасательные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления департамента по ЧС Жамбылской области, на базе ДЧС региона открыты телефоны «горячей линии».

«Операторы могут предоставить психологическую помощь родным и близким пассажиров и водителей, которые находились в автобусе, попавшем в дорожно-транспортное происшествие. Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники департамента по ЧС Жамбылской области на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.

«Всего в работах задействовано 38 сотрудников и 10 единиц техники от службы пожаротушения, два работника и одна единица техники Центра медицины катастроф», - уточнили в пресс-службе управления департамента по ЧС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что 12 мая произошло ДТП на 571 км трассы Алматы – Ташкент, в 6 км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан.

В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.