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    Открыта горячая линия для казахстанцев в Турции

    7 Февраля 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел открыта горячая линия, по которой казахстанцы, находящиеся в Турции, могут обратиться за помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан открыта горячая линия по номеру +7 (7172) 72-05-00, по которой наши граждане и их родные могут обратиться за помощью. Кроме того, в ближайшее время дополнительно будут опубликованы экстренные контакты загранучреждений РК в Турции», - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Он уточнил, что вся поступающая информация будет в обязательном порядке перепроверяться.

    «Учитывая гуманитарную катастрофу в районах землетрясения поисковые работы займут некоторое время. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о наших гражданах в Турции, или если их родные не выходят на связь, немедленно сообщить в МИД по указанному выше номеру или нашим дипломатам в Турции», - сказал Айбек Смадияров. По данным ведомства, в Турции могут находиться около 75 тысяч казахстанцев. Дипломаты в Турции устанавливают связи с казахстанцами. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Казахстана в списках не значится.

    Сегодня казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию. Они окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

    По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

    В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Соотечественники Турция
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