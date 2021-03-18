Открыть земельный кадастр и усилить требования по гражданству РК предложил Мухтар Тайжан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» общественный деятель Мухтар Тайжан предложил открыть земельный кадастр. Также он предложит усилить требования по гражданству Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый вопрос: Мы должны выполнить поручение Президента о запрете продажи и аренды сельхозземель иностранцам. Для этого я предлагаю написать в законе так: «Что земля предоставляется резидентам РК, то есть физическим лицам и юридическим лицам, но в участниках, учредителях которых находятся физические лица граждане РК. Почему я этот задаю вопрос, предлагаю, потому что для любого нотариуса будет легко тогда оформлять сделки, - когда он будет видеть, что в том или ином ТОО физическими лицами являются граждане РК. Если же в этом ТОО, в юридическом лице, он будет видеть другие юридические лица, то невозможно проверить, в тех юридических лицах есть ли доля иностранного участия?», - сказал общественный деятель.

Мухтар Тайжан также предложит открыть земельный кадастр.

«Когда мы говорим, о том, что мы запрещаем продажу и аренду иностранцам, иностранным юридическим лицам, мы не сможем этого достичь, этой цели, если мы не откроем земельный кадастр. То есть если мы все не будем видеть, кто является арендатором государственной собственности – сельскохозяйственной земли. Это информация должна быть открыта. В этом нет никакого нарушения Закона о персональных данных, в связи с тем, что сельхоз земля это более чем на 99 % - государственная собственность. И имена арендаторов или название юридических лиц могут быть открытыми», - считает спикер.

Общественный деятель также выступил с предложением усилить требования по гражданству Казахстана.

«Исходя из мирового опыта, чтобы получить гражданство той или иной страны, люди должны пожить определенное время, не менее 5 лет, должны сдать экзамен на знание государственного языка, на знание истории этой страны. То есть, они должны проявить и доказать лояльность этой стране. Пока они тут проживают, у них не должны быть проблемы с законом», - добавил Мухтар Тайжан.