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    Открыт «зеленый коридор» для импорта социально значимых продуктов

    18 Марта 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением чрезвычайного положения в стране Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан для социально значимых продуктов на таможенных границах установил «зеленый коридор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

    Данные меры приняты в целях бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости.

    По данным КГД, с начала 2019 года объем импорта указанных товаров составил более 872 тыс. тонн на сумму 554,6 млн долларов США.

    Так, объем сахара составил 165 тыс. тонн (55,9 млн долларов); мяса птицы 148 тыс. тонн (143 млн долларов); лука 133 тыс. тонн (30,5 млн долларов), молока 118 тыс. тонн (56,8 млн долларов); капусты 85 тыс. тонн (24 млн долларов), моркови 78 тыс. тонн (14,6 млн долларов); муки 322 тонн (284 тыс. долларов). Всего 19 наименований товаров, отнесенных к социально значимым.

    В частности, основные импортеры социально значимых товаров освобождены от применения форм таможенного контроля при оформлении (таможенный досмотр, экспертиза и контроль таможенной стоимости товара).

    Кроме того, в настоящее время снижена административная нагрузка на границе по иным категориям бизнеса путем сужения «красного» и «желтого» коридоров.

    Комитет государственных доходов напоминает, что в связи с переходом преимущественно на дистанционную форму оказания государственных услуг, необходимо воспользоваться официальными сервисами по следующим ссылкам:

    сайт КГД МФ РК www. kgd.gov.kz,

    Facebook https://www.facebook.com/kgd.gov.kz/,

    Instagram https://www.instagram.com/kgd_mf_rk/?hl=ru

    Twitter https://twitter.com/KGD_MF_RK

    Телеграм t.me/kgdmfrk

    Блог-платформа председателя КГД на портале egov.kz.

    Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

    Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

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