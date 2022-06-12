Открыть торговый дом «Таджикистан - Казахстан» предложили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла встреча руководителя региона с директором Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан, председателем Консультативного совета СНГ Ахмадзодой Ато, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ермек Маржикпаев подчеркнул в разговоре с гостями, что акмолинский регион обладает значительным потенциалом для реализации совместных проектов в отрасли сельского хозяйства, промышленности и других сферах экономики.

«Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, если сказать вкратце, то это – 15 млн га земли, 5 из которых – пашни, и около 4 млн га - земли сельскохозяйственного назначения. Ежегодно собираем от 4 до 7 млн тонн зерна. Имеются все возможности для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, которое мы готовы детально обсуждать», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

По словам главы региона, область готова начать совместные проекты по поставке овощей и фруктов для акмолинцев, экспорту продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

«Сегодня в масштабах страны каждый третий килограмм мяса птицы, каждый шестой литр обработанного молока, каждое шестое яйцо, значительная часть муки и сливочного масла производится в Акмолинской области. Открыли заводы по производству круп в Жаксынском и Жаркаинском районах», - поделился Е. Маржикпаев.

В свою очередь Ахмадзода Ато отметил, что таджикская сторона заинтересована в сотрудничестве во всех направлениях.

«Сам я приезжаю в Казахстан с 2002 года. Эта встреча очень важна для нас. В целях выстраивания и укрепления торговых отношении предлагаю открыть совместный торговый дом «Таджикистан - Казахстан», - предложил председатель Консультативного Совета СНГ.

В ходе встречи стороны обсудили также реализацию совместных проектов в сферах промышленности и туризма.