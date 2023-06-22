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      Северо-Казахстанская область

    Открыть приюты для животных в каждом районе поручил аким СКО

    22 Июня 2023, 23:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и чипируют бродячих кошек и собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации акима области Айдарбека Сапарова, на эти цели выделили 57 млн тенге. 130-ти отловленным кошкам и собакам уже провели необходимые процедуры.

    «На самом деле много бродячих животных. В регионе работают три частных приюта. Дал поручение открыть приюты в каждом районе. Отмечу, что важна личная ответственность владельцев питомцев. Нужно всех животных чипировать, чтобы знать, чья собака или кошка стала бездомной», - сказал А.Сапаров.

    В областном акимате уточнили, что пункты временного содержания для животных в районах должны появиться до 1-го октября. Средства на это выделят.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Животные
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