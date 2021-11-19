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    Открыт новый авиамаршрут по направлению Алматы - Доха

    19 Ноября 2021, 11:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Доха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИИР РК в Telegram.

    В мероприятии приняли участие Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, Посол Катара в Казахстане Абдулазиз Султан Аль-Румайхи, старший вице-президент авиакомпании «Qatar Airways» по Восточным регионам Марван Колелайт, Президент аэропорта города Алматы Алп Ер Тунга Эрсой.

    Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320 емкостью 132 кресла (12 бизнес класс, 120 эконом класс). Пассажиры смогут воспользоваться сетью маршрутов авиакомпании «Qatar Airways», состоящей из более чем 140 пунктов назначений через международный аэропорт Хамад в Дохе.

    Рейсы по данному направлению планировались открыть весной 2020 года, но из-за пандемии были приостановлены.

    Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением международных маршрутов, также ведется работа по открытию новых международных направлений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм МИИР РК
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