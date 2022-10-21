Открылся республиканский штаб кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось открытие республиканского штаба кандидата в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя штаба Толеутая Рахимбекова, агитационной работой планируется охватить все населенные пункты Казахстана, а именно 88 городов, 30 поселков, более 6 тысячи сельских населенных пунктов, расположенных во всех 20 регионах.

«Поездки нашего кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате «от двери к двери». Все мероприятия будут проведены вовремя», – проинформировал Толеутай Рахимбеков.

По его данным, штабы по поддержке кандидата Жигули Дайрабаева имеются во всех 20 регионах страны, включая три города республиканского значения. В 164 сельских районах и 37 городах областного уровня организовано 222 штаба. Общественные штабы обеспечены всем необходимым для агитационной работы.

Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.



