Открылся новый авиарейс «Алматы – Улан-Батор»

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – Сегодня посол Казахстана в Монголии Жалгас Адилбаев вместе с руководством Исполнительного агентства Правительства Монголии – Главного управления гражданской авиации и авиакомпании «Хунну эйр» принял участие в пресс-конференции, посвященный открытию воздушного сообщения по маршруту «Улан-Батор – Алматы – Улан-Батор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел.

В своем выступлении посол поздравил с открытием прямого воздушного сообщения между самым крупным мегаполисом Казахстана и столицей Монголии, отметив о полном выполнении договоренности по открытию авиасообщения по данному маршруту, достигнутой в ходе переговоров 10 октября 2019 года между Премьер-министром РК Аскаром Маминым и Премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Нур-Султане.

Новое авиасообщение предоставит возможность для стремительного развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

28 сентября самолет авиакомпании «Хунну эйр» выполнил первый репатриационный рейс по маршруту «Улан-Батор – Алматы – Улан-Батор». После улучшения эпидемиологической ситуации в мире вызванной Covid-19 будет установлена точная частота полетов.