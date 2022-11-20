Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе

20 Ноября 2022, 08:53

20 Ноября 2022, 08:53

Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.