Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе
20 Ноября 2022, 08:53
20 Ноября 2022, 08:53
Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели.
Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.
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