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    Открылись избирательные участки в США и Бразилии

    19 Марта 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Северной Америке начали работу избирательные участки в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Также открылся участок для голосования в Бразилии.

    При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

    «Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в другом государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - пояснили в МИД РК.


    Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», проводится 19 марта с 07:00 до 20:00 по местному времени.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Выборы США Бразилия Выборы в Мажилис
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