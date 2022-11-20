Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке, Дели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке, Дели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге.

Как сообщалось, шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

12 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК. Он был выдвинут кандидатом на предстоящих выборах Президента на форуме Народной коалиции.

Позже Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», был зарегистрирован кандидатом в Президенты.

17 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, выдвинутого кандидатом в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден стала четвертым зарегистрированным кандидатом в Президенты.

20 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову, выдвинутую от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол» кандидатом в Президенты РК.

В тот же день в Центральной избирательной комиссии Нурлан Ауесбаев получил удостоверение кандидата в Президенты РК. Он был выдвинут в кандидаты Президента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

11 ноября в прямом эфире на телеканале «Хабар» прошли телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана. Телевизионные дебаты состояли из четырех раундов.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты началась 21 октября в 18:00 и завершилась в 00:00 дня, предшествующего дню выборов.

19 ноября в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными президентскими выборами.



