АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке, Дели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как сообщалось, шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.
12 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК. Он был выдвинут кандидатом на предстоящих выборах Президента на форуме Народной коалиции.
Позже Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», был зарегистрирован кандидатом в Президенты.
17 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, выдвинутого кандидатом в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден стала четвертым зарегистрированным кандидатом в Президенты.
20 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову, выдвинутую от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол» кандидатом в Президенты РК.
В тот же день в Центральной избирательной комиссии Нурлан Ауесбаев получил удостоверение кандидата в Президенты РК. Он был выдвинут в кандидаты Президента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.
11 ноября в прямом эфире на телеканале «Хабар» прошли телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана. Телевизионные дебаты состояли из четырех раундов.
Предвыборная агитация кандидатов в Президенты началась 21 октября в 18:00 и завершилась в 00:00 дня, предшествующего дню выборов.
19 ноября в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными президентскими выборами.