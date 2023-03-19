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    Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке и в странах Кавказа

    19 Марта 2023, 09:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубае, Маскате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Кроме того, открылись участки для голосования в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси.

    Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

    В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

    В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг.



    Также сообщалось, что казахстанцы начали голосовать в Корее, Омске, Бишкеке и Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Азербайджан Армения Россия Ближний Восток Грузия
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