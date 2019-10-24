Отключения телефонных номеров объяснили в Комитете телекоммуникаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко рассказал о возможных причинах отключения телефонных номеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запущен сервис проверки количества абонентских номеров, зарегистрированных на того или иного абонента. Сейчас люди массово стали пользоваться этим сервисом, многие обнаруживают, что на их учетные данные и ИИН оформлено десятки тысяч номеров. Например, у нас зафиксирован случай, где женщина обнаружила, что на ее фамилию оформлено 51 тысяча номеров. Соответственно, она идет в офис и как владелец этих номеров пишет заявление о том, что она хочет их аннулировать и оставить только один номер. И эти 51 тыс используемых номеров автоматически отключились. Таких, как эта женщина, по нашим данным, около 2 млн граждан»,- сообщил Виталий Ярошенко.

Он также разъяснил причины и риски, которые существуют для незарегистрированных пользователей.

«Как правило, это недобросовестные дилеры, представители операторов сотовой связи, которые занимаются распространением абонентских номеров. Перед ними ставят цель: продать как можно больше абонентских номеров. Они фактически раздают номера без корректного оформления и заключения абонентских договоров либо оформляют номера телефонов на предыдущих владельцев», - отметил Виталий Ярошенко.

По его словам, если человек пользуется чужим номером, то настоящий владелец имеет полное право заблокировать этот номер, перевести с этого номера денежные средства себе на баланс. Он имеет доступ к дилинговым сведениям. Настоящий владелец телефонного номера может отследить исходящие и входящие звонки, подчеркнул председатель Комитета телекоммуникаций.