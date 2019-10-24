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Отключения телефонных номеров объяснили в Комитете телекоммуникаций

24 Октября 2019 17:33
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Отключения телефонных номеров объяснили в Комитете телекоммуникаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко рассказал о возможных причинах отключения телефонных номеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запущен сервис проверки количества абонентских номеров, зарегистрированных на того или иного абонента. Сейчас люди массово стали пользоваться этим сервисом, многие обнаруживают, что на их учетные данные и ИИН оформлено десятки тысяч номеров. Например, у нас зафиксирован случай, где женщина обнаружила, что на ее фамилию оформлено 51 тысяча номеров. Соответственно, она идет в офис и как владелец этих номеров пишет заявление о том, что она хочет их аннулировать и оставить только один номер. И эти 51 тыс используемых номеров автоматически отключились. Таких, как эта женщина, по нашим данным, около 2 млн граждан»,- сообщил Виталий Ярошенко.

Он также разъяснил причины и риски, которые существуют для незарегистрированных пользователей.

«Как правило, это недобросовестные дилеры, представители операторов сотовой связи, которые занимаются распространением абонентских номеров. Перед ними ставят цель: продать как можно больше абонентских номеров. Они фактически раздают номера без корректного оформления и заключения абонентских договоров либо оформляют номера телефонов на предыдущих владельцев», - отметил Виталий Ярошенко.

По его словам, если человек пользуется чужим номером, то настоящий владелец имеет полное право заблокировать этот номер, перевести с этого номера денежные средства себе на баланс. Он имеет доступ к дилинговым сведениям. Настоящий владелец телефонного номера может отследить исходящие и входящие звонки, подчеркнул председатель Комитета телекоммуникаций.

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Ключевые слова: Правительство РК, Связь, ТВ, IT,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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