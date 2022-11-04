Отключение света в студенческих общежитиях Алматы прокомментировали в Миннауки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отключениях электричества в студенческих общежитиях Алматы после определённого времени прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования РК, передает МИА «Казинформ».

В СМИ и на социальных медиаплощадках, в частности, сообщалось об отключениях в студенческих общежитиях КазНТУ имени К. Сатпаева ( Satbayev University), КБТУ и ЖенПИ.

Ведомство на своем официальном Telegram -канале отметило, что после оперативной проверки, факт перебоев с электроэнергией в нескольких университетах был подтвержден.

«Министерство работает над устранением отмеченного инцидента и заявляет, что намерено и дальше защищать и бороться за права учащихся вузов», - отметили в ведомстве.



