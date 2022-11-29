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    Отключение котлогрегата произошло на Усть-Каменогорской ТЭЦ

    29 Ноября 2022, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В теплоэнергоцентрали Усть-Каменогорска отключился котлоагрегат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили из ТЭЦ, 27 ноября в 08:27 часов, в связи с некорректной работой датчиков, произошло отключение котлоагрегата № 15.

    В 10:05 часов указанная котельная вновь была запущена. Был усилен контроль за работой всего оборудования.

    Кроме того, возникли вопросы по обороту сетевой воды. В результате, жители города начали жаловаться на недостаток тепла в домах.

    «В настоящее время ТЭЦ работает в штатном режиме. Здесь имеется семь котельных и шесть турбоагрегатов. В соответствии с графиком две котельные находятся на ремонте. Увеличена численность специалистов, занимающихся ремонтом. После окончания ремонтных работ температура сетевой воды придет в норму», – говорится в сообщении.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Восточно-Казахстанская область Отопительный сезон Усть-Каменогорск ТЭЦ
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