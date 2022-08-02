Отключение газа на месяц: как будет работать костанайская кондитерская фабрика

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с предстоящим отключением газа в Костанайской области ряд крупных предприятий области намерены сократить объем производства. Как отразится отключение газа на производительности костанайской кондитерской фабрики, рассказал председатель правления - президент Тимур Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те рабочие процессы, которые прервутся по причине отключения газа, никак не повлияют на наличие продукции на прилавках. Безусловно, большое количество процессов на фабрике зависит от газа. И тот факт, что фабрика останется без этого природного ресурса, не может не вызвать временную остановку определенных линий», - сообщил Тимур Садыков.

Однако снижение объемов производства все же ожидается.

«Все линии, которые работают с участием газовых печей, временно будут приостановлены. Это линии по производству вафель, печенья, конфет на вафельной основе. В любом случае, мы не останавливаем все производство, а в ассортименте нашей продукции более 300 наименований», - добавил глава предприятия.

В период отключения газа на фабрике намерены провести плановые профилактические и ремонтные работы.



