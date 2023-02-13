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    Отключение электричества в шести областях: аварийные работы завершены

    13 Февраля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 16:45 часов после окончания аварийных работ включили в работу ВЛ-500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь. Причиной отключения был обрыв гирлянды на опоре №1111 фазы В. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.

    Ранее сообщалось, что аварийное отключение света произошло в шести областях Казахстана.

    «13 февраля в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей на 600 МВт (около 10 % потребления)», - сообщала пресс-служба АО «KEGOC».

    Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Происшествия Регионы Минэнерго РК
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