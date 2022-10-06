Отключение электричества до трех часов в день в случае перебоев с газом допускают в Англии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальная энергосеть Великобритании, компания National Grid, предупредила, что если зимой запасы газа в стране окажутся на критическом уровне, то начнутся перебои с электричеством, которые могут длиться до трех часов в день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Компания поспешила заверить потребителей, что такой сценарий маловероятен. Тем не менее, если энергетический кризис усугубится, его нельзя полностью исключать.

Скорее всего, отключения будут происходить в часы пик – утром или ранним вечером, причем в разных регионах – в разное время, и в любом случае потребители будут заранее предупреждены, так что особых проблем, по мнению National Grid, это вызвать не должно.

Еще в августе, во время борьбы за лидерство в Консервативной партии, Лиз Трасс обещала, что не допустит нормирования электроэнергии. Однако более 40 % вырабатываемого в стране электричества генерируется на станциях, работающих на газе. Вдобавок Британия импортирует электроэнергию по кабелю из континентальной Европы.

После того как Россия перекрыла поток газа в Европу, многие страны вынуждены были срочно искать альтернативные источники поставок. И хотя Британия в меньшей степени, чем континентальная Европа, зависит от российского газа, она испытывает эффект домино от любого сокращения поставок в Европу.

В своем отчете National Grid предусматривает три возможных сценария развития событий грядущей зимой. Основной заключается в том, что газа в стране хватит на то, чтобы спокойно перезимовать. Однако два других варианта внушают меньше оптимизма.

В первом случае предполагается, что энергетический кризис в Европе не позволит Британии импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов, хотя поставки из Норвегии продолжатся.

При этом зима может выдаться особо морозной и при этом безветренной, так что ветряные турбины не смогут выдать ожидаемой мощности. На этот случай Национальная сеть заключила договоры сразу с несколькими компаниями, которые будут держать наготове генераторы, работающие на угле, и с 1 ноября запустит схему, которая будет стимулировать снижение потребления электроэнергии предприятиями и домохозяйствами в часы пик.

Вместе взятые, эти меры, по мнению National Grid, помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии.

Но есть и еще один, наименее вероятный, но самый пугающий сценарий, при котором энергетический кризис в Европе обострится настолько, что Британии просто не хватит газа.

И вот уже в этом случае поставщики электроэнергии вынуждены будут нормировать подачу электричества и отключать сети сроком до трех часов в день.

Число людей, которым станут отключать электричество, будет зависеть от того, как много электростанций придется останавливать из-за нехватки газа, утверждает National Grid, добавляя, что жизненно важная инфраструктура, к примеру больницы, от перебоев не пострадает.

Большинство жителей страны уже были подготовлены к резкому росту цен на энергоносители начиная с 1 октября, однако удар оказался не таким сильным, как ожидалось, после того как власти установили потолок цен за газ и электричество, чтобы избежать социальных потрясений. И тем не менее, National Grid обещает британцам непростую зиму.

«У нас одна из самых надежных энергетических систем в мире, и мы находимся в выгодных условиях, - заявила по поводу прогнозов National Grid организация Ofgem, контролирующая деятельность энергетических компаний Британии. - Тем не менее, ответственный и предусмотрительный энергетический сектор обязан обеспечить принятие правильных мер на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому мы работаем с правительством, National Grid и ключевыми партнерами для защиты потребителей, чтобы Великобритания была полностью готова к любым трудностям, которые могут возникнуть этой зимой».

Представитель правительства (по протоколу он не представляется) заявил, что там «уверены в наших планах защитить домохозяйства и бизнес во всем диапазоне сценариев».