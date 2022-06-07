Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Откладывать сроки внедрения цифрового тенге не планируют в Нацбанке

    7 Июня 2022, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Методику по введению цифрового тенге представят до конца июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос о том, чтобы отложить внедрение цифрового тенге не стоит. Мы, как и планировали, до конца июня объявим нашу методику и до конца года в соответствии с этой методикой примем решение о введении цифрового тенге», - сказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

    О необходимости создания национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях заявлял Президент РК Касым-Жомарт Токаев в январе 2020 года.

    В ноябре 2020 года, как сообщал зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, началось исследование вопроса внедрения национальной цифровой валюты в составе с международными участниками из 28 стран Центробанков. По итогам пилотного проекта в 2021 году совместно с участниками финансового рынка и международными экспертами были выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Цифровой Казахстан Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая