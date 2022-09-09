Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Откажутся ли от ОСМС в Казахстане

    9 Сентября 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируют ли в Казахстане отказаться от системы ОСМС в связи с критикой Президента РК? На этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отказ от системы медстрахования – будет шагом назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году 0,5 трлн тенге, в этом году более 800 млрд тенге», - сказала Ажар Гиният.

    Глава Минздрава отметила, что это огромные инвестиции в отрасль.

    «Это дополнительные новые технологии, это расширение всех услуг, закуп оборудования, это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровье населения. Как мы можем от этого отказаться, поэтому наша задача усовершенствовать систему ОСМС», - добавила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Бюджет Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов