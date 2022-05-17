Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Отказаться от государственной монополии в ветеринарии намерены в РК

    17 Мая 2022, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о планируемых мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время принимаются меры по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства. Подготовлены предложения по разделению полномочий между ветеринарными службами центрального и местных исполнительных органов, освобождению ветеринарной службы от несвойственных функций, наделению дополнительными полномочиями ветеринарных врачей сельских округов, а также по цифровизации сферы ветеринарии», - уточнил Ербол Карашукеев.

    Все эти меры, как сообщил министр, будут подкреплены на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений и дополнений в закон «О ветеринарии». Данный законопроект будет внесен в Парламент в текущем году.

    «В дальнейшем предполагается максимально отказаться от государственной монополии и тем самым открыть путь для притока частной инвестиции в сферу ветеринарии», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее глава Минсельхоза РК заявил о перекосах в господдержке животноводства.

    «Существующие перекосы в господдержке животноводства, в частности, излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям, привели к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину», - пояснил Ербол Карашукеев.

    По его словам, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, а также ухудшениями эпизоотической ситуации на местах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане