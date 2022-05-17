Отказаться от государственной монополии в ветеринарии намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о планируемых мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время принимаются меры по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства. Подготовлены предложения по разделению полномочий между ветеринарными службами центрального и местных исполнительных органов, освобождению ветеринарной службы от несвойственных функций, наделению дополнительными полномочиями ветеринарных врачей сельских округов, а также по цифровизации сферы ветеринарии», - уточнил Ербол Карашукеев.

Все эти меры, как сообщил министр, будут подкреплены на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений и дополнений в закон «О ветеринарии». Данный законопроект будет внесен в Парламент в текущем году.

«В дальнейшем предполагается максимально отказаться от государственной монополии и тем самым открыть путь для притока частной инвестиции в сферу ветеринарии», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее глава Минсельхоза РК заявил о перекосах в господдержке животноводства.

«Существующие перекосы в господдержке животноводства, в частности, излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям, привели к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину», - пояснил Ербол Карашукеев.

По его словам, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, а также ухудшениями эпизоотической ситуации на местах.