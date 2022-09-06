Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Отказаться от госрегулирования цен планируют в Казахстане

    6 Сентября 2022, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об основных моментах первого направления проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По первому направлению «Новая экономическая политика» предусмотрена реализация 22 мероприятий», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    В частности, по его словам, в целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков.

    «Для перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий», - добавил министр.

    Как сообщалось ранее, проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Послание Президента РК-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC