Отказаться от госрегулирования цен планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об основных моментах первого направления проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По первому направлению «Новая экономическая политика» предусмотрена реализация 22 мероприятий», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

В частности, по его словам, в целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков.

«Для перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий», - добавил министр.

Как сообщалось ранее, проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.

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