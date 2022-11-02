Отказаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие дни ожидаются осадки и ухудшение ситуации на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Филиал АО НК «Казавтожол» распространил сообщение с рекомендацией воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

«На территорию области надвигается северный циклон. Возможны неблагоприятные погодные условия в виде гололеда, мокрого снега с дождем. В связи с этим просим вас воздержаться от дальних поездок. Берегите себя и своих близких! Особенно необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим в ночное время суток», - говорится в сообщении.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 3-го ноября в регионе ожидается снег с дождем, температура воздуха минус 3 – плюс 2 градуса. На севере, западе области - гололед, низовая метель, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. В пятницу, 4-го ноября, ночью и днем на севере, востоке области пройдет снег, возможна низовая метель. Столбик термометра опустится до минус 2-7 градусов. Днем потеплеет до 0 – минус 5 градусов.



