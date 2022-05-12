Отказ от нефти и газа из России обойдется Евросоюзу в дополнительные €195 млрд

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

Такие расходы отображены в проекте Еврокомиссии (ЕК), который предусматривает ускоренный энергетический переход.

«Быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию», – говорится в документе.

Для достижения этой цели Евросоюз планирует к 2030 году сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9%. Сделать это удастся за счет повышения энергоэффективности, считают в ЕК. Кроме того, ожидается двукратное увеличение производства энергии из возобновляемых источников. Ее доля в европейском потреблении увеличится к 2030 году до 45%, тогда как в 2020 году было 22%. Ранее целевым показателем ЕК была доля в 40%.

Среди прочего ставку предлагается сделать на зеленый водород и возобновляемый газ – биометан. Потребление климатически нейтрального водорода в Евросоюзе к 2030 году может составить 20 млн тонн. При этом половину этого объема ЕС планирует импортировать.

Ожидается, что документ Еврокомиссия официально представит 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС. В их числе ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.



