Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Регламентированный сезонный переход от пиджаков и галстуков в пользу повседневной одежды окажет заметное влияние на уровень энергопотребления, полезен для климата и снижения расходов. Соответствующий анализ влияния стиля одежды на кондиционирование помещений провели эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперты приводят данные Международного энергетического агентства, согласно которым на охлаждение помещений приходится 10% (2 000 ТВт-ч) мирового потребления электроэнергии и почти 4% ежегодных выбросов парниковых газов (1 950 млн тонн). В будущем глобальное потребление энергии для охлаждения помещений в 2050 году достигнет 6 200 ТВт-ч, а доля охлаждения помещений в общем потреблении электроэнергии в зданиях вырастет до 30%.

По данным ИМРИ, повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1°C экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает идеальную температуру в помещении на два градуса Цельсия.

«Работник в пиджаке чувствует себя в комфортной температуре ниже 25°С, в то время как для сотрудника в рубашке с длинными рукавами достаточно охладить кабинет до 27°С», - пояснили в ИМРИ.

Анализ данных по Узбекистану показал, что снижении температуры кондиционеров на 2 градуса в помещениях позволило бы сэкономить 293 млн кВт-ч электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 155,8 тысячи тонн СО2.

Эксперты приводят положительный опыт Японии, Южной Кореи и Китая, поощряющих изменение стиля одежды в офисах в целях снижения энергопотребления.

«Для создания инклюзивного рабочего места, где сотрудники будут трудиться в комфортной температуре, имеет смысл внедрение зимней и летней формы. Компаниям стоит понять, что поощрение сотрудников носить дышащую одежду может сопровождаться экономическими выгодами», - заключили в ИМРИ.