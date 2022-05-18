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    Откачка воды продолжается из затопленного ливнем Атырау

    18 Мая 2022, 20:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Откачка воды продолжается из затопленного ливнем Атырау. На сегодняшний день из города откачали и вывезли 41 600 кубометров дождевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал заведующий сектором Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров, к работе по осушению улиц и жилых кварталов города от дождевой воды привлечено 54 единицы техники и 78 дорожных рабочих. В городе через колл-центр 109 было принято 130 заявок от жителей.

    «В первую очередь спецтехника была направлена в частный жилой сектор, где вода затопила не только дворы, но и зашла в дома. Всего к сегодняшнему дню откачано 41 600 кубометров дождевой воды сказал», - рассказал Темирлан Аубакиров.

    Для ликвидации последствий выпавших за короткое время обильных осадков, были привлечены дополнительные силы, работы ведутся в две смены.

    «К работе по откачке дождевой воды ТОО «Спецавтобазой» дополнительно была мобилизована специальная техника. Поскольку машин катастрофически не хватало. 45 индивидуальных предпринимателей помогли с вакуумами»,- рассказал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов.

    На помощь горожанам пришло и городское управление по чрезвычайным ситуациям, предоставившее семь единиц техники и мотопомпы.

    Как ранее сообщалось, более месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок ДЧС Вода
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